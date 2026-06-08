Ende April fiel der Startschuss der Karlsberg-Braunacht in ihrer Heimatstadt Homburg – am Samstag, 20. Juni, macht sie nach der Premiere voriges Jahr zum zweiten Mal Station in St. Ingbert. Los geht es ab 16 Uhr auf dem Marktplatz mit dem Fassbieranstich. Dort können die Besucher die drei neuen Biersorten probieren, die extra für die Veranstaltungen gebraut wurden. Dieses Jahr sind das ein Kirschbier, ein dunkles Karlsberg Nachtschicht und die Sorte Karlsberg Zwickel. Jeder kann über sein persönliches Lieblingsbier abstimmen. Die Sorte, die die meisten Stimmen erhält, könnte nächstes Jahr ins offizielle Sortiment aufgenommen werden und in den Handel kommen. Ab 20 Uhr geht die Braunacht in einigen Gastronomiebetrieben in der Innenstadt weiter. Auch dort kann man die neuen Biersorten probieren. Welche Gaststätten mitmachen, nennt die Stadt nicht. Die St. Ingberter Brauerei Herz & Heimat beteiligt sich ebenfalls an der Braunacht. Oliver Muskalla schenkt seine handwerklich gebrauten Biere ab 18 Uhr in und vor der Glasbiermetzgerei in der Ludwigstraße aus.