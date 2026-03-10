Jedes Jahr organisiert die Stadt Homburg am Vatertag eine öffentliche Bierwanderung mit Zwischenstationen mit Ausschank. Zwei davon gibt’s dieses Jahr in Zweibrücken.

Die Homburger Bierwanderung an Christi Himmelfahrt, 14. Mai, verläuft über insgesamt knapp 17 Kilometer, aufgeteilt in sieben ausgeschilderte Etappen. Dort gibt es neben Start und Ziel noch weitere sechs Verpflegungsstationen; davon fünf mit Livemusik, Fassbier, Speisen und anderen Getränken. Hinzu kommt eine alkoholfreie Versorgungsstation mit Süßem und Kaffee. Unterwegs ist für Toiletten gesorgt.

Hatte die Homburger Bierwanderung voriges Jahr in den Raum Kirkel geführt, wird eine der Zwischenstationen diesmal im Prinzenpark in Zweibrücken-Ernstweiler aufgebaut. Von dort aus geht es auf einem Wanderweg durch ein Wäldchen ins Jammertal, wo in Höhe Dibeliushof ein weiterer Zwischenhalt die Gäste bewirtet. Dies teilt die Stadt Homburg mit.

Start, Ziel und sechs Zwischenetappen

Ausgangspunkt der Bierwanderung ist der TuS-Sportplatz am Ortsausgang Wörschweiler in Richtung Bierbach. Dort wird gegen 9 Uhr der Ausschankbetrieb aufgenommen. Empfohlen wird, zwischen 10 und 11 Uhr loszuwandern. Endpunkt wird das Außengelände des Römermuseums Schwarzenacker sein. Verpflegungsstationen findet man unterwegs am Feuerwehrhaus Einöd, auf der Einöder Höhe, im Prinzenpark Ernstweiler, am Dibeliushof, an der Ski- und Wanderhütte Kirrberg und im Pfänderbachtal bei Schwarzenacker. Am Endpunkt Römermuseum sorgt die Rockband Noisy Sound Agents für Unterhaltung.

Startpunkt mit dem Bus gut erreichbar

Wer aus Zweibrücken kommt, kann die Buslinie R7 nehmen, die am Himmelfahrtstag um 8.15, 10.15 und 12.15 Uhr am ZOB losfährt; ab 13.15 Uhr dann im Ein-Stunden-Takt. Aussteigen kann man jeweils nach 13 Minuten Fahrt am Römermuseum Schwarzenacker. In Gegenrichtung fahren die Busse der R7 bis zum späten Abend stündlich zurück nach Zweibrücken.

Vom Homburger Hauptbahnhof bringt ein Bus-Shuttle die Wanderer ab etwa 9 Uhr alle 30 Minuten vom Homburger Hauptbahnhof zum Startpunkt in Wörschweiler. Von dort verkehrt er abends im gleichen Takt von 20 bis etwa 22 Uhr zurück zum Hauptbahnhof.

Informationen im Internet

Am Start in Wörschweiler werden Stempelkarten ausgegeben. Wer sie sich unterwegs an allen sechs Zwischenstationen abstempeln lässt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme an der Bierwanderung ist kostenlos, anmelden muss man sich nicht.

Informationen findet man im Internet auf bierwanderung.homburg.de. Die Webseite wird in den kommenden Wochen ständig aktualisiert.