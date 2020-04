Der Homburger Automobilclub hat sein Bergrennen abgesagt, das vom 10. bis 12. Juli terminiert war. Es wäre das 47. Rennen zwischen Homburg und Käshofen gewesen. „Eine Verschiebung unserer Outdoor-Veranstaltung in den Herbst ist keine Option, da wir für einen erfolgreichen Ablauf auf Sommerwetter angewiesen sind“, so Vorsitzender Andreas Herl. „Das Veranstaltungsgelände befindet sich im Wald, wir müssten im Herbst mit Laubfall rechnen, sodass die Rennstrecke und Zuschauerwege rutschig werden. Ob in diesem Jahr überhaupt eine Deutsche Berg-Meisterschaftswertung zustande kommt, ist fraglich. Im Moment werden nur noch drei Events gelistet: die Bergrennen in Eichenbühl, in St. Agatha (Österreich) und das Finale von Mickhausen.