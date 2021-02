Die Autobahn GmbH wird den Ausbau der A-6-Anschlussstelle Homburg nicht wie geplant im Dezember 2021 vollenden. Am Mittwoch, 24. Februar, räumte GmbH-Dienststellenleiter Carsten Chassard ein, dass es wohl mindestens bis Frühjahr 2022 dauern werde. Wegen widrigen Winterwetters hätten wichtige Bauarbeiten von Mitte Dezember 2020 bis Mitte Februar 2021 ruhen müssen. Nun würden die aktuellen Arbeiten an der Richtungsfahrbahn Mannheim „voraussichtlich bis Mitte August andauern“. Erst dann könne man mit dem folgenden Bauabschnitt in Fahrtrichtung Saarbrücken beginnen. Dieser werde sich über den Winter 2021/22 hinziehen und voraussichtlich bis ins Frühjahr 2022 hineinreichen. Seit Sommer 2020 wird die Auf- und Abfahrt Homburg von zuvor zwei auf künftig drei Auf- und Abfahrtsschleifen („Drittes Ohr“) erweitert. Zuletzt haben sich an der Baustelle zwei schwere Lkw-Unfälle ereignet.