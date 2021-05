Nie war der Weg ins Finale des Saarpokals so kurz. Doch da liegt noch ein gewaltiger Brocken im Weg: Regionalligist FC Homburg empfängt am Dienstagabend (17 Uhr) einen Uralt-Rivalen. Auch der 1. FC Saarbrücken will die Saison mit dem Pokalsieg krönen. Doch der Drittligist ist gewarnt: Das Halbfinal-Fiasko vom August 2020 lässt grüßen.

Auf den Tag genau ist es ein Dreivierteljahr her: Ein Häuflein Homburger Fans lärmte am Waldrand hinterm Zaun, die Ränge waren leergefegt, nur ein paar wenige – Vereins- und Verbandsvertreter, weitere Offizielle, Medienleute – verloren sich auf der arg spärlich besetzten Haupttribüne. Was wäre wohl losgewesen, hätte nicht die Corona-Pandemie das Derby zu einer Geisterpartie geraten lassen?! Zu den wenigen der Augenzeugen zählte damals Philipp Hoffmann. Tags zuvor habe er den Vertrag unterschrieben, erinnert sich der 28-Jährige. Und was er da an jenem 18. August 2020 gesehen hat, dürfte ihn in seiner Entscheidung bestärkt haben, künftig für den FCH die Schuhe zu schnüren.

Hoffmann gilt bei Homburg als gesetzt

Am Dienstagabend wird Hoffmann nicht auf der Tribüne hocken, sondern mit ziemlicher Sicherheit in der Anfangsformation der Grün-Weißen stehen. „Das entscheidet ja allein der Trainer, aber ich bin optimistisch“, ließ der Offensivakteur vorm Abschlusstraining durchblicken, dass er wohl keiner taktischen Überlegung zum Opfer fallen dürfte. Der aus Thallichtenberg im Kreis Kusel stammende Ex-Münsteraner gilt als gesetzt. Dass seine persönliche Ausbeute in der Liga (sieben Treffer und zwölf Vorlagen) nach vielversprechend starkem Start etwas Not gelitten hatte – sei’s drum. Das ist spiegelbildlich für die Saison der Grün-Weißen: „Klar, das Umfeld und vor allem auch wir selbst hätten mehr erwartet“, räumt Hoffmann ein.

Immerhin: Noch winkt das Sahnehäubchen, um die leicht verkorkste Runde doch noch zu krönen. Erstmals seit Mai 2016 könnten die Homburger Kicker wieder den Saarland-Cup in die Höhe stemmen. Damals hatten sie in Dillingen dank eines Treffers von Kai Hesse die SV Elversberg besiegt, die bereits als erster Finalist feststeht. Losglück war es, das der „Elv“ die Chance eröffnet hat, mit einem einzigen Sieg den Vorjahrestriumph zu wiederholen, sich auf fette Einnahmen zu freuen und auf einen attraktiven Gegner in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals hoffen zu dürfen.

Novum: Pokal entscheidet sich in nur zwei Spielen

Dass der Wettbewerb um den Sparkassenpokal Saar in nur zwei Partien entscheiden wird, ist ein Novum. Während in anderen Verbänden noch gerungen wird, hatten sich die Saar-Vereine schon Ende März auf einen Modus geeinigt: Die „Großen Drei“, die in Regionalliga und Dritter Liga ohnehin im Spiel- und Trainingsbetrieb stehen, sollten den Sieger unter sich ausmachen. Nachdem in der regionalen Vorausscheidung bis Oktober noch drei Runden absolviert worden waren, waren beim Abbruch im Herbst noch 64 Vereine im Cupwettbewerb vertreten – inklusive FCH, FCS und SVE, die ohnehin erst später ins Geschehen eingegriffen hätten.

Die 61 Vereine von der Oberliga abwärts waren dem Gütevorschlag des Saarländischen Fußballverbands gefolgt und hatten ihren Verzicht erklärt. Im Gegenzug sollen die 40.000 Euro Preisgeld, die sonst an die Achtelfinalisten ausgeschüttet werden, auf alle Vereine verteilt werden.

Seit 2014 immer die üblichen „drei Verdächtigen“

Somit steht seit geraumer Zeit fest, dass sich erneut zwei der drei „üblichen Verdächtigen“ im Saar-Endspiel gegenüberstehen. Seit 2013, als Oberligist Hertha Wiesbach das Kunststück schaffte, haben FCH, FCS und SVE in wechselnden Paarungen die Sache stets unter sich ausgefochten.

Beim bis dato letzten Duell gegen die Blau-Schwarzen hatte der FCH mächtig aufgetrumpft. Vollauf verdient war der 3:0-Erfolg gegen einen damals allzu überheblich auftretenden Neu-Drittligisten. „Das wird heute viel schwerer, das ist nicht mehr vergleichbar. Die haben eine hervorragende Saison gespielt und sich ja längst gefunden“, lautet Philipp Hoffmanns Einschätzung vor dem Wiedersehen mit seinem früheren Club.

Von der U17 an trug Hoffmann sieben Jahre lang das Trikot der Malstatter, ehe es ihn für sechs Jahre zu Preußen Münster zog. Er bringt die Erfahrung von 182 Drittliga-Partien auf den Platz. Mit Keeper David Salfeld, Innenverteidiger Ivan Sachanenko, Stürmer Marcel Carl sowie Defensiv-Allrounder Tim Stegerer tragen noch vier weitere Akteure mit Saarbrücker Vergangenheit das grün-weiße Trikot. Sachanenko war zu Saisonbeginn vom SC Freiburg II gekommen und hat das Waldstadion noch von einem Cup-Auftritt her in bester Erinnerung: Am 25. Mai 2017 feierte er dort mit dem FCS den Pokalsieg – nach einem 3:2-Sieg über Elversberg.