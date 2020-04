Ab Montag, 20. April, darf der Gartenmarkt des Christlichen Jugenddorfs in Homburg-Schwarzenbach wieder öffnen. Der Verkauf läuft dann wieder an Werktagen von 9 bis 15 Uhr. Gut 30 unterschiedliche Pflanzen stehen zur Auswahl. Der Verkauf findet unter den geltenden saarländischen Sicherheits- und Hygieneauflagen statt. Schon seit Januar päppeln 24 Gartenbau-Auszubildende im Jugenddorf die kleinen Sommerpflänzchen auf. Diese sind jetzt groß genug, um ihren künftigen Platz in Gärten, auf Terrassen und Balkonen einnehmen zu können. Sie wurden vorgezogen, umgetopft, regelmäßig kontrolliert und gegossen.