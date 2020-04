Unbekannte haben zwischen Montag, 20. April, 17.10 Uhr, und dem darauffolgenden Dienstag, 7.25 Uhr, in den Fahrrad- und Autoteileladen in der Saar-Pfalz-Straße am Ortseingang von Homburg-Jägersburg eingebrochen. Nach Polizeiangaben wurde die Eingangstür aufgebrochen. Aus dem Geschäft seien mehrere Werkzeugkoffer sowie Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen worden. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.