Nachdem am Freitagnachmittag zwischen 14.50 und 15.50 Uhr ein Holzstapel in Kleinsteinhausen in der Friedhofstraße brannte, vermutet die Polizei, dass er absichtlich angesteckt wurde. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. „Nach ersten Ermittlungen und Hinweisen ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen“, schreibt die Polizei, und sie hat auch schon einen Verdacht und ermittelt „gegen eine Person, die sich auffällig verhalten hatte“. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 06332/9760.