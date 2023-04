„Hollywood Dance Night“ heißt die Show mit etwa 30 Tänzern, die am 19. April um 19.30 Uhr in der Zweibrücker Festhalle zu erleben ist.

Die „Hollywood Dance Night“ ist eine Hommage an die Traumfabrik. Über 30 professionelle Tänzerinnen und Tänzer entführen auf ihrer Deutschlandtournee in die glamouröse Welt der Hollywoodfilme. Unter der choreografischen Leitung von Dumitru Tanmosan (56) zeigen die Tänzer des Moldawischen Nationalballetts – alle sind Preisträger internationaler Wettbewerbe – ihr Können auf der Bühne der Zweibrücker Festhalle. In einem Meer von Licht, Farben, Musik und in einer Vielfalt an Tanzstilen und mit akrobatischen Stunteinlagen, zelebriert diese Show die Hollywood-Film- und Musical-Kultur der vergangenen 100 Jahre, die von zeitloser Modernität ist. Viele bekannte Film- und Musicalthemen werden in choreografischer Interpretation in Tanzrichtungen, wie Hip-Hop, Funky Jazz, Cha-Cha, Foxtrott, Samba oder Quick Step auf der Bühne zu erleben sein. Dazu gibt es passende Kostüme. Die Melodien kennt man: „Der Pate“ und sein Godfather-Thema ist dabei, „Wild Wild West“, „Das Phantom der Oper“ und die „West Side Story“ werden zu hören sein, es geht ins „Moulin Rouge“, und es gibt ein „Singing in the Rain“ (die Musik ist nicht live, sie wird eingespielt). Die Chişinău National Opera, die nationale Opernkompanie Moldawiens, wurde Mitte der 1940er Jahre gegründet und 1956 zu einer professionellen Kompanie, das Ballett kam 1957 dazu. Es steht für hohe tänzerische Qualität und Stilbewusstsein. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR ist die moldawische Kompanie eine der wenigen ex-sowjetischen Truppen, die Orchester, Chor, Solisten und Ballettkompagnie behalten haben. Das Ballett tourt bereits seit einigen Jahren mit verschiedenen Programmen durch Europa – vor allem klassischen Ballettaufführungen, diese Revue zeigt sie von einer anderen Seite. Karten gibt es bei ticket-regional.de und auch noch an der Abendkasse.