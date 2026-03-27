Zwei Euro für einen Liter Benzin, Diesel ist noch teurer. Was die hohen Spritpreise für Tankstellenbetreiber bedeuten, erzählt die Zweibrückerin Christel Tschan im Interview.

Mittwoch, 25. März, 15 Uhr. Als die RHEINPFALZ die Calpam-Tankstelle in der Dinglerstraße betritt, kostet ein Liter Super 2,09 Euro, E10 gibt’s für 2,04 Euro; besonders happig ist der Preis für einen Liter Diesel: 2,23 Euro. Seit über sechs Jahrzehnten führt Christel Tschan die Tankstelle in der Dinglerstraße. Unsere Zeitung hat sich mit der Frau hinterm Tresen über die aktuelle Situation unterhalten.

Frau Tschan, wie empfinden Sie die aktuelle Situation?

Sagen wir mal so: Gestern ist im Fernsehen gekommen, dass Ende April der Sprit leer gehen könnte. Und wenn die Leute das lesen... Gestern war die Hölle los. Sie haben Angst, dass der Sprit bald drei Euro kostet. Und es wird doch gespart.

Sie können am Spritpreis nichts machen?

Nein. Das geht alles automatisch. Plötzlich geht die Tafel aus, bekommt über den Computer die neuen Preise. Da können wir nichts machen.

Christel Tschan Archivfoto: Paul Helmut Kreiner

Wie ist die Laune Ihrer Kunden? Gibt es viele, die meckern und vielleicht auch Ihnen die Schuld geben?

Nein, die Schuld geben sie uns nicht. Aber sie schimpfen: „Unser Staat, der macht nichts.“ Und wir sind ja mit dem Sprit in Deutschland am teuersten. Die Leute fragen dann, warum Luxemburg und Österreich den Sprit billiger verkaufen. Für jene, die ein paar Kilometer auf die Arbeit fahren müssen, ist das happig. Wir haben eine Firma, ein Verputzer, der hat für 200 Euro getankt.

Wir hatten 2022 schon mal so hohe Spritpreise.

Ich erinnere mich noch an die 70er-Jahre (Christel Tschan spricht die Ölkrisen 1973 und 1979/1980 an). Da durfte man auf der Autobahn, meine ich, nur noch 80 fahren, sonntags galt ein Fahrverbot. Und ich meine, die Leute durften nur für 20 Mark tanken.

Es ist also nicht die erste Krise beim Sprit, die Sie erleben.

Nein. Das war damals schon sehr schlimm.

Nochmal zu 2022: Damals gab es in drei Monaten einen Tankrabatt. Finden Sie, das könnte jetzt auch noch mal kommen?

Wir sind abhängig von unseren Politikern.

Sie leben nicht vom Spritverkauf. Egal ob ein Liter Diesel 1,50 oder 2,30 Euro kostet, verdienen Sie gleich viel. Merken Sie, dass die Leute dafür weniger Kaffee, Zigaretten und Energy-Drinks kaufen?

Das kann man nicht sagen. Jetzt hatten wir schönes Wetter. Dann trinken die Leute etwas. Gerade am Wochenende, wenn die Sonne scheint, stehen die Leute Schlange.

Haben Sie einen Tipp, wann der Sprit günstiger ist?

Das kann man nie wirklich vorhersagen. Wenn wir morgens aufmachen, ist der Sprit am teuersten. Dann geht der Preis langsam runter. Aber das wollen die ja auch abschaffen.

Stimmt. Der Plan ist, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag ihre Preise erhöhen dürfen. Bringt das was?

Glaube ich nicht. Die Leute fahren morgens auf die Arbeit. Ältere Leute kommen vielleicht wann anders. Aber Leute, die zur Arbeit nach Ludwigshafen müssen und Sprit brauchen: Was sollen sie machen?

Was glauben Sie, wo geht die Preis-Reise hin? Wird es billiger? Knacken wir 2026 noch die Drei-Euro-Marke?

Das kann ich nicht sagen. Irgendwie müssen die Leute zur Arbeit fahren.

Es bleibt nichts anderes über?

So ist es. Die Situation ist sehr schwierig. Der Trump macht die Welt kaputt.

Wie machen Sie es denn mit dem Tanken?

Ich fahre ja zum Glück nicht weit. Natürlich gucke ich drauf. Aber wenn das Auto leer ist, müssen auch wir tanken.