Die Gerrätturnerinnen des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums (HFG) haben am Donnerstag den Regionalentscheid des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ gewonnen und sich für den Landesentscheid am 9. März an gleicher Stelle in Edenkoben qualifiziert.

Dabei waren die fünf Turnerinnen und eine Sportlerin als Ersatz in der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2010 bis 2013) unter schlechten Voraussetzungen in den Wettbewerb gestartet. „Wir haben morgens eineinhalb Stunden auf der vollgesperrten Autobahn A6 im Stau gestanden und konnten uns gar nicht mehr einturnen“, erzählte HFG-Lehrerin Silke Weingart, die das Team zusammen mit Kollegin Ulrike Pleger und Schülerin Aline Ribitzki betreute. Der Sieg unter den sechs teilnehmenden Mannschaften kam daher etwas unerwartet – und auch, weil die HFG-Mädchen das die Truppe des Hans-Purrmann-Gymnasiums Speyer hinter sich lassen konnten. Doch die HFG-Mädels sammelten bei den sechs Prüfungen mit Gerätebahnen und Sonderprüfungen – unter anderem Standweitsprung, Stangenklettern, Staffellauf und Barrenturnen – die wenigsten Ranglistenpunkte, hatten am Ende zwei weniger als das Speyerer Team.