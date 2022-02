Maya Frank aus der 6e des Hofenfels-Gymnasiums hat den Vorlesewettbewerb der Stadt Zweibrücken gewonnen.

Die Sechstklässerin las aus dem Buch „Geheimnis am Fluss“ von Kirsten Vogel aus der Reihe „Die drei !!!“. Der Jury gefiel ihr Vortrag am besten, wie sich am Mittwochnachmittag herausstellte. Maya Frank setzte sich damit gegen Maya Süßdorf vom Helmholtz-Gymnasium und Siri Lina Tesic von der Herzog-Wolfgang-Realschule durch.