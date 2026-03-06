Die Turnmannschaft des Hofenfels-Gymnasiums (Jahrgänge 2013 bis 2016) hat beim Landesentscheid nur um Haaresbreite den Bundesentscheid verpasst.

Nach dem Wettkampf, der aus zwei Gerätebahnen, einer Synchronbahn und den Sonderprüfungen, Stangenklettern und Standweitsprung besteht, führte das Hofenfels-Gymnasium noch vor dem Hans-Purrmann-Gymnasium aus Speyer. Auch im abschließenden Staffellauf (Pendelstaffel) führte das HFG zunächst. Dieser Vorsprung vergrößerte sich sogar, als die Mannschaft aus Speyer beim Wechseln den Staffelring verlor. Doch ausgerechnet beim letzten Wechsel passierte den HFG-Mädels genau der gleiche Fehler. Das kostete nicht nur die entscheidenden Sekunden, sondern auch die Qualifikation zum Bundesentscheid in Berlin.

Sichtlich enttäuscht nahmen die von Silke Weingart und Ulrike Pleger betreuten Schülerinnen sowohl die Medaillen für den Regionalentscheid als auch für den Landesentscheid entgegen. Da es im Regierungsbezirk wegen der großen Anzahl an Mannschaften zwei Regionalentscheide gab, wurde auch dieser final entschieden. Bereits in den letzten drei Jahren musste sich das Hofenfels-Gymnasium ausschließlich dem Hans-Purrmann-Gymnasium geschlagen geben.