Nach den Osterferien sollen die Schüler des Hofenfels-Gymnasiums ihre neuen Fachklassen für Physik und Chemie nutzen können. Die Beigeordnete Christina Rauch übergab die neuen Räume an Schulleiter Jörg Neurohr.

Die alten naturwissenschaftlichen Fachräume waren rund 60 Jahre alt und stammten noch aus der Zeit, als die Schule gebaut wurde. Seit 2017 war im Gespräch, die Fachräume zu erneuern. Das Klären der Finanzierung verzögerte den Beginn der Arbeiten, die schließlich im Sommer 2021 begannen. Die Umbauten haben 480.000 Euro gekostet, die vom Land zu 80 bis 90 Prozent gefördert wurden. Für den coronabedingten Einbau einer Lüftungsanlage konnte eine Bundesförderung von 70 Prozent in Anspruch genommen werden.

Laut Gernot Baqué vom Stadtbauamt, der die Maßnahme betreute, konnten die Arbeiten im laufenden Schulbetrieb erledigt werden. Die Räume, die einen Trakt des Schulgebäudes einnehmen, wurden laut Baqué in den Rohbauzustand zurückversetzt, von Grund auf saniert und neu möbliert. Die Lärmbelästigung habe sich in Grenzen gehalten. Allerdings musste der naturwissenschaftliche Unterricht während der Bauzeit in normalen Klassenzimmern stattfinden. Kleinere Dinge, etwa die Beamer, fehlen noch, ebenso die Lehr- und Lernmittel, die in den Vorbereitungsräumen gelagert werden sollen und etwa 340.000 Euro kosten.

Wie Schulleiter Jörg Neurohr betonte, sind die Lehrer der Fachbereiche bereit, in den Osterferien die Vorbereitungsräume einzurichten.