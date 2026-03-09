Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag bis Sonntag in das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei zerstörten sie auf dem Dach des Schulgebäudes eine Vielzahl der dortigen Glaskuppeln. Durch eine der Kuppeln gelangten die Einbrecher ins Innere der Schule, wo sie gezielt mehrere Räume angingen, so die Polizei. So brachen die Diebe die Türen zum Sekretariat sowie zum schuleigenen Kiosk auf. Auch mehrere Schränke, die sich teilweise auf den Fluren befinden, wurden aufgebrochen und durchwühlt. Die abschließende Bestandsaufnahme steht noch aus, doch nach einer erster Sichtung wurde wenig gestohlen, vermutlich lediglich Lebensmittel. Im Gegensatz dazu liegt der Sachschaden nach ersten Schätzungen in einem hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Pirmasens bittet um Hinweise unter Telefon 0631 36915199 oder E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.