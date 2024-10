Auch nach den Herbstferien wird das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) noch keinen neuen Schulleiter haben. Wer es werden soll, steht fest. Wann er anfängt, ist noch offen.

Die Leitung soll Peter Gutmann übernehmen. Er ist 51 Jahre alt und Rektor am Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) in Dahn. Der Lehrer für Deutsch und Englisch lebt in Neunkirchen. Der Zweibrücker Stadtrat hat Anfang Oktober dem Vorschlag zur Neubesetzung zugestimmt. Die endgültige Entscheidung trifft aber das Land. Wann Peter Gutmann am HFG anfängt, ist immer noch offen. Laut Eveline Dziendziol, Pressesprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, steht das Besetzungsverfahren vor dem Abschluss, ist jedoch noch nicht komplett durchlaufen. Deshalb könne sie keinen genauen Termin mitteilen, „jedoch sind wir bemüht, die Stelle so bald als möglich zu besetzen“. Der vorherige Schulleiter Jörg Neurohr war im Sommer an die Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn gewechselt.