Der „Informatik-Biber“ ist Deutschlands größter Schülerwettbewerb im Bereich Informatik. Die Teilnehmenden erleben, wie spannend und vielseitig das digitale Denken der Informatik ist. Hier wird Interesse für Informatik geweckt, ohne dass Kinder, Jugendliche oder Lehrkräfte Vorkenntnisse in diesem Bereich haben müssen.

In diesem Schuljahr nahmen 86 Schülerinnen und Schüler verschiedener Informatik-Kurse des Hofenfels-Gymnasiums (HFG) zum ersten Mal am „Informatik-Biber“ teil. Den größten Erfolg unter den HFG-Schülern – in Form eines ersten Preises – erreichte Tim Ropönus. Weitere Podestplätze erreichten Max Fleischer mit dem dritten Platz bei den Klassenstufen neun und zehn sowie die Elftklässler Patrick Behr, Lea Federspil, Jannik Jennewein, Robin Lauwitz und Finja Molter, die allesamt den dritten Rang bei den Stufen elf bis 13 belegten. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde, Tim Ropönus als Erstplatzierter zusätzlich einen Sachpreis.