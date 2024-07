Diese Hochzeitsfeier in der Jacobystraße wird vermutlich allen Beteiligten noch lange im Gedächtnis bleiben: Am Samstag gerieten dort gegen 21 Uhr zwei Frauen in einen zunächst mündlich ausgetragenen Streit. An dem Streitgespräch beteiligten sich dann noch weitere Frauen, die sich im Laufe der Auseinandersetzung schließlich – mit Stühlen bewaffnet – gegenseitig traktierten. Dann schlug auch noch ein 52-jähriger Mann auf eine der Frauen ein, die dabei leicht verletzt wurde. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Stühle sowie die Glaseinfassung einer Zwischentür beschädigt. Der exakte Tathergang muss nun ermittelt werden, entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Das teilt die Polizei mit.