Die 65. Pfingstbegegnung mit Bürgern aus der Partnerstadt Boulogne-Sur-Mer wurde massiv vom Hochwasser beeinflusst.

Es hätte eine besondere Pfingstbegegnung mit der Delegation aus dem französischen Boulogne-Sur-Mer werden sollen: Angesetzt waren die Feierlichkeiten zum 65. Geburtstag der Städtepartnerschaft. Stattdessen aber stand das Hochwasser im Mittelpunkt: Alle vorgesehenen öffentlichen Veranstaltungen wurden von der Stadt abgesagt. Aus Rücksicht auf die vom Hochwasser betroffenen Bürger.

Zum Schluss doch noch ein kleiner Auftritt

Das betraf vor allem die Konzerte der Stadtkapelle und des Orchestre d'Harmonie de Boulogne-sur-Mer. Beide Orchester verbindet eine innige Freundschaft. 25 französische Musiker trafen am Freitag ein, doch am Samstagmorgen gab es statt des Konzerts auf dem Alexanderplatz eine gemeinschaftliche Probe der beiden Orchester in den Räumlichkeiten der alten Hauptschule Nord. 80 Musiker wurden abwechselnd von den beiden neuen Dirigenten der Klangkörper geführt. Für die Stadtkapelle tat dies der junge Justin Köhler. Die französische Harmonie wird seit Januar neu von Cathie Bailliard geführt. Ihr Vorgänger, Marc Lajouanique, der das Dirigat in Boulogne 45 Jahre innehatte, war ebenfalls nach Zweibrücken gekommen.

Zum Glück für die französischen Musiker, konnten sie überall, wie zuvor geplant, untergebracht werden. Und am Sonntag durften einige von ihnen doch noch eine gute Stunde lang musizieren – auf Bitte von Oberbürgermeister Marold Wosnitza beim üblichen Festabend zum Abschluss der Begegnung.

Alle Infos zum Hochwasser im Liveblog.