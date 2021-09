Die Mauschbacher Feuerwehr spendet den Erlös der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses für das Hochwasser-Gebiet im Ahrtal. Holger Stähly, Vorsitzender des Feuerwehr Fördervereines, übergab das Geld am Montagabend in der Gemeinderatssitzung an Verbandsbürgermeister Björn Bernhard.

Die Mauschbacher Spendensumme – rund 700 Euro – soll Teil der gesamten Verbandsgemeinde-Spende des Hochwasserschwimmens sein. Laut Bernhard ist inzwischen die 16.000-Euro-Marke geknackt. Dorfplaner Hans-Jürgen Wolf spendet an die Feuerwehr zudem 200 Euro als Einweihungsgeschenk für das neue Gerätehaus. Er stellt der Feuerwehr frei, wie sie das Geld verwenden, etwa für die Jugendarbeit oder als weitere Spende ans Ahrtal. Zudem gibt Wolf der Gemeinde Mauschbach für die Einweihung des Glockenturmes einen Baum, der dort gepflanzt werden soll.