Die Hochschule Kaiserslautern/Zweibrücken/Pirmasens weist darauf hin, dass es zum Wintersemester noch einige freie Studienplätze gibt. Noch bis Mitte September können Interessierte sich für Bachelor- und Masterstudiengänge etwa in Technik, Wirtschaft, Gestaltung oder Gesundheit und Informatik einschreiben. Am Standort Kaiserslautern gibt es freie Plätze beispielsweise in den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Digital Engineering oder Bauingenieurwesen, in Zweibrücken in International Business Administration, Digital Media Marketing oder Angewandte Pharmazie, in Pirmasens in Logistik oder Angewandte Chemie. Wer noch kurzfristig einen Studienplatz sucht, kann sich direkt online, ohne Bewerbungsverfahren, immatrikulieren. Die in Frage kommenden Studiengänge, Fristen, weitere Informationen und Ansprechpartner finden sich auf der Homepage der Hochschule unter www.hs-kl.de/studium/bewerbung-einschreibung/fristen.