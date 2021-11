Nach fast drei Semestern hauptsächlich Online-Lehre müssen sich die Studierenden an den Präsenzunterricht wieder gewöhnen, findet die Hochschule Kaiserslautern. Am Standort Zweibrücken bot sie deshalb den Schweiß-Workshop „Kunst im Teambuilding“ für die Studiengänge Digital Media Marketing und Medieninformatik früher als sonst an. „Der Präsenzworkshop ist eigentlich für Zweitsemester konzipiert. Dieses Mal haben wir ihn zum Start der Hybrid-Lehre ins dritte Semester gelegt“, sagt Professorin Barbara Christin (Informatik und Mikrosystemtechnik), die den Workshop mit betreut. Man habe den Studierenden die Rückkehr an die Hochschule schmackhaft machen wollen. Dass mit dem Kölner Künstler Ivo Weber ein Experte gewonnen wurde, habe die Begeisterung der Studierenden für kreatives Schaffen noch mehr angekurbelt. Unter Webers Anleitung wurden Figuren entworfen, in geschweißte Objekte umgesetzt und präsentiert.