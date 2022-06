Für Mittwoch, 22. Juni, lädt die Hochschule Kaiserslautern ab 17 Uhr zu einer virtuellen Informationsveranstaltung an ihren Campus in Zweibrücken ein. Sechs MBA-Fernstudiengänge werden an der Hochschule angeboten. Die Veranstaltung am Mittwoch stellt sie mit ihren fachlichen Ausrichtungen vor. Studieninteressierte werden informiert über Inhalte, Abläufe, Organisation und Zugangsvoraussetzungen der MBA-Studiengänge Vertriebsingenieur/in, Marketingmanagement, Motorsportmanagement, Sportmanagement, Innovations- sowie Intelligent Enterprise Management. Persönliche Fragen werden beantwortet. Einen Zugangslink zur Web-Veranstaltung bekommt man bei Bianca Welsch unter welsch@ed-media.org.

Eine weitere Online-Informationsveranstaltung ist für Mittwoch, 13. Juli, 17 Uhr, geplant.