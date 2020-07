Wie bereits das Sommersemester soll auch das anstehende Wintersemester am Zweibrücker Hochschulcampus am Computer ablaufen. Das erklärte Wolfgang Knerr, Pressesprecher der Hochschule, auf Anfrage. Allerdings seien mehr Präsenzveranstaltungen geplant als im Sommersemester, nicht zuletzt, um die neuen Erstsemester-Studenten einzuführen.

Die Corona-Pandemie ist alles, aber noch nicht vorbei. Die Hochschule Kaiserslautern, der auch der Zweibrücker Campus angehört, hat infolgedessen beschlossen, auch im Wintersemester den Großteil der Vorlesungen übers Internet abzuhalten. Beginn des Semesters ist der 28. September. Wie genau der Online-Betrieb abläuft, liegt laut Knerr jedoch in den Händen der einzelnen Fachbereiche. Anders als zum Sommersemester sollen aber einzelne Veranstaltungen laut Knerr in Präsenz ablaufen, nicht zuletzt, da die Hochschule im Wintersemester zahlreiche Erst-Studenten erwartet, die in ihr Studium eingeführt werden sollen. Die Semester-Prüfungen, auch die des Sommersemesters, finden indes statt, laut Knerr jedoch in größeren Räumen wie etwa der Westpfalzhalle, sodass der Corona-Mindestabstand eingehalten werden kann.