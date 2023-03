Früh im Jahr bietet die DSG Bliesgau ab Freitag hochkarätigen Dressursport im Zweibrücker Landgestüt. Volle Starterfelder, Prüfungen bis Drei-Sterne-Niveau und dazu frühlingshafte Temperaturen – ein Abstecher zur großen Gestütsreithalle lohnt sich an diesem Wochenende.

„Unsere Erwartungen wurden von den Starterzahlen in der Drei-Sterne-Prüfung übertroffen“, sagt Turnierleiter Martin Bitsch, der mit seiner Frau Jutta seit Kurzem in Zweibrücken wohnt. Mit den beiden ist dann auch die kleine DSG Bliesgau gleich mit umgezogen, der Sitz des Vereins ist jetzt in Zweibrücken. 28 Reiter-Pferd-Paare sind für die Intermediaire-II-Prüfung am Sonntag gemeldet, wenn alle starten, endet der finale Turniertag erst am Abend. Auch der Andrang auf die anderen zehn Prüfungen kann sich sehen lassen. Lediglich in der schweren Youngster-Dressurprüfung sind weniger als 20 Starter gemeldet.

Uta Gräf kommt auch

Es werden hoch qualifizierte Reiter mit tollen Pferden im Landgestüt erwartet. Zu den Stammgästen gehört die Luxemburgerin Fie Christine Skarsoe, die im vergangenen Frühjahr hier ihren Lusitano-Hengst Imperador dos Cedros vorgestellt hatte, mit dem sie im Sommer dann bei der Weltmeisterschaft im dänischen Herning startete. Die Australierin Hayley Beresford (Bissingen an der Teck) verfügt über WM-und Olympia-Erfahrung. Der Bad Homburger Thomas Wagner verbuchte bereits zahlreiche Siege in der Vier-Sterne-Klasse. Publikumsliebling Uta Gräf aus Kirchheimbolanden tritt in Zweibrücken an, Kim Pfeiffer (Roßdorf), die im November hier die beiden Drei-Sterne-Prüfungen gewann, ist erneut am Start.

Ausgebucht heißt es bei der Unterbringung. Das Stallzelt mit 24 Plätzen ist voll, das gilt auch für die Stallungen des Landgestüts. Ein bisschen Anspannung spürt Turnierchef Martin Bitsch schon noch, mittlerweile sei aber vieles schon Routine. „Es ist jetzt unser zehntes Turnier“, sagt er, „wir sind sehr gut aufgestellt, die Helfer stehen bereit“.

ZEITPLAN

Freitag: 10 Uhr A-Dressurpferdeprüfung, 11.15 Uhr S-Dressur Prix St. Georg, 14.30 Uhr L**-Dressur - Kandare.

Samstag: 8 Uhr L-Dressur - Trense, 10.30 Uhr M**-Dressur, 13 Uhr Amateur-S-Dressur, 16 Uhr S**-Dressur - Intermediaire I.

Sonntag: 9 Uhr L*-Dressur - Trense, 10.30 Uhr Youngster-S-Dressur, 12.30 Uhr M**-Dressur, 15 Uhr S***-Dressur Intermediaire II.