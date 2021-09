Der Klimawandel ist da. Er macht nicht vor den Stadttoren Zweibrückens halt. Bei einem Klimarundgang am Samstagvormittag zeigte Klimacoach Christian Kotremba, was die Stadt gegen heiße Sommertage tun kann. Bereits die einfachsten Gegenmittel können einen Unterschied machen.

Das Problem, mit denen Städte in puncto Klimawandel am meisten konfrontiert werden, ist laut Kotremba die enge, flächenversiegelnde Bebauung. Gebäude, Straßen und Plätze nehmen an heißen Sommertagen enorm viel Hitze auf, speichern diese und geben sie bis spät in den Abend ab. Auf dem Land ist das anders, hier sind große Flächen unbebaut, nehmen die Hitze nicht auf.

Stadt-Land: fünf bis zehn Grad Unterschied

Laut Kotremba könne der Temperaturunterschied zwischen Land und Stadt zwischen fünf bis zehn Grad Celsius liegen. Bei Messfahrten in Zweibrücken, die der Klimacoach vor zwei Jahren zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst abgehalten hatte, wurden in Zweibrücken Temperaturunterschiede von zehn Grad Celsius zwischen Stadtkern und -rand gemessen. „Und diesen Unterschied haben wir auch selbst gemerkt", fügt der Klimacoach an.

Besonders heiß: der Herzogplatz

Die höchste innerstädtische Temperatur wurde laut Kotremba übrigens auf dem Herzogplatz gemessen – ein Platz, der komplett mit Pflastersteinen bebaut ist, Bäume, die Schatten spenden könnten, gibt es nicht.

Abkühlung wichtig

Aber wie die Stadt abkühlen? Laut Kotremba müsse das System der „Grün-Blauen-Stadtentwicklung" verfolgt werden. Heißt, mehr Bäume, mehr Pflanzen, mehr Grünflächen anlegen und auch fließendes Wasser auf die Plätze und in die Fußgängerzonen bringen.

Wasserspiele

Wasserspiele gibt es seit einigen Jahren in der Fußgängerzone und auf dem Alexanderplatz. Deren kühlende Auswirkung ist laut Kotrembas Messergebnisse klar ersichtlich. Allerdings gibt es in der Fußgängerzone kaum noch Bäume, deren Kühlung fällt also weg. „Früher sah es in der Fußgängerzone noch anders aus", so Kotremba. Dass jetzt kaum mehr Bäume dort stehen, sei bedauernswert. Der Klimacoach appelliert, dass wieder mehr Bäume und Pflanzen in der Fußgängerzone aufgestellt werden. „Wir müssen pflanzen, pflanzen, pflanzen, am besten heute", sagt er.

Wenige Meter weiter, in der Münzgasse, wurde im vergangenen Jahr eine kleine Schotterfläche renaturiert. Kotremba zur Folge ein Vorzeigebeispiel, wie es laufen muss.

Klimaresistente Bäume

Negativ bewertet der Klimacoach hingegen die Bäume, die vor der Sparkasse stehen. Problem: Sie stehen in einem Schotterbett, das für die Pflanzen eigentlich viel zu klein ist. Wenn neue Bäume gepflanzt werden, müsse darauf geachtet werden, dass sie klimaresistent sind, also den zunehmend trockenen Gegebenheiten angepasst sind. Am Helmholtz-Gymnasium stehen solche Bäume, als Arten nennt Kotremba die ungarische Silberlinde, die europäische Hopfenbuche und den japanischen Schnurbaum. „Wir müssen uns im asiatischen, amerikanischen und südeuropäischen Raum nach Baumarten umschauen". Heimische Bäume kommen kaum noch mit den Klimafolgen zurecht, so etwa die Fichte und die Buchen.

Heißer und trockener

Die Folgen der Erderwärmung sind in der Stadt seit Jahrzehnten spürbar. Die vergangenen drei Jahre waren laut Kotremba die heißesten seit Beginn der Aufzeichnung. Im Mittel ist die Durchschnittstemperatur in Zweibrücken bereits um zwei Grad Celsius gestiegen. „Das sollte uns eine Warnung sein".

Der Klimacoach stellt die Prognose, dass die folgenden Jahre immer heißer und trockener werden. Spürbar werde die Jahresdurchschnittstemperatur zwar nicht, allerdings sei die zunehmende Anzahl von Hitzetagen deutlich wahrnehmbar.

Wenngleich der diesjährige Sommer eher nass-kühl war, so war er in Südeuropa der heißeste überhaupt. „Wir können nicht sagen, hier ist es heute kühl, den Klimawandel gibt es nicht", warnt Kotremba.

Rundgang mit Thermometer

Um den elf Teilnehmern den Unterschied zwischen heißen und kalten Stellen in der Stadt zu zeigen, brachte er mehrere Thermometer mit, die die Rundgangsteilnehmer an verschiedenen Stellen ausprobieren konnten. Einziger Wermutstropfen: Weil am Samstag die Sonne nicht schien, es bewölkt war, war der Hitzeunterschied nicht deutlich zu erkennen.