Bis Mitte der kommenden Woche wird sich Zweibrücken richtig aufheizen. Patrick Lang, der seit vielen Jahren eine Wetterstation betreibt, hat die Modelle für Zweibrücken heruntergebrochen. Demnach werden vermutlich am kommenden Dienstag und Mittwoch die bis dann höchsten Temperaturen des Jahres erreicht. „Der höchste Wert bislang stammt vom vergangenen Freitag mit gemessenen 35,7 Grad Celsius. Es sieht so aus, als würden es am Dienstag und Mittwoch mehr als 36 Grad“, berichtet Lang. Bis dahin steigt das Thermometer stetig an: Heute rechnet der Wetterbeobachter in der Spitze mit 29 Grad Celsius, Freitag 32 Grad, Samstag bis Montag um die 33 Grad. Alles bei Sonne satt, allenfalls dünnen Schönwetterwolken. Nach dem Hitzehoch am Dienstag/Mittwoch sollte es erträglicher werden. Für die zweite Hälfte der kommenden Wochen hält Patrick Lang Höchsttemperaturen um die 25 Grad für wahrscheinlich, Quellwolken werden sich zeigen und es kann vereinzelt schauern. Eine gute Nachricht für Hitzegeplagte hat Lang auch: Weil das aufheizende Hoch „Detlef“ trockene Festlandluft aus Russland anzapft, sollten die Zweibrücker Nächte erträglich werden, keine tropischen. Nächtliche 15 bis 18 Grad laden zum Schlafen bei offenem Fenster ein.