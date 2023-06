Am Mittwochabend bekam es die Zweibrücker Feuerwehr mit dem „ersten mittleren Vegetationsbrand im Jahr 2023“ zu tun. Dies berichtet Brandschutzinspekteur Frank Theisinger. In Ernstweiler stand kurz nach 20 Uhr ein Steilhang in der Junkersstraße in Flammen. Auf 70 Quadratmetern Fläche brannten Büsche, abgelagertes Holz und Grünschnitt. Eine Garage wurde von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. 18 Feuerwehrleute aus Zweibrücken und Wattweiler brachten den Brand in einem halbstündigen Einsatz unter Kontrolle. Niemand sei verletzt worden. An der Garage soll etwa 1000 Euro Sachschaden entstanden sein.