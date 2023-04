Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch wenn am dritten Spieltag in Bad Marienburg nur der dritte Tagesrang heraussprang, führt das Damenteam des Ersten Golfclubs Westpfalz weiter die Zweitliga-Tabelle an. Die Herren des EGW haben nach dem letzten Tagesrang beim GC Bad Liebenzell nur noch geringe Chancen, in der Oberliga zu bleiben.

„Es ist sehr emotional und anstrengend geworden. Wir mussten nach den Vierern gleich zwei Umstellungen vornehmen“, erzählte EGW-Teamchefin Andrea Pfersdorf nach dem Spieltag auf der Anlage des