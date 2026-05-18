Das Damenteam des Ersten Golfclubs Westpfalz liegt nach dem ersten Spieltag der 2. Bundesliga Mitte auf Rang eins. Die Spitzenspielerinnen trumpften auf.

„Wir haben es tatsächlich geschafft“, freute sich Teamkapitänin Christiane Baeck über Platz eins am ersten Spieltag auf der Anlage des GC Neuhof nahe Frankfurt am Main. Sie spielte selbst mit und hatte nach eigenen Worten „megaviel Spaß“ im Vierer, einer Art Doppel im Golf, mit Inga Nahtz. „Sie ist so eine tolle Partnerin, die mich auch mal gut gerettet hat. Ich habe heute auch gut geputtet, das war sehr angenehm für mich“, sagte die Thaleischweilerin, die als Saisonziel den Klassenverbleib ausgegeben hat.

Jetlag-Problem?

Enttäuschungen gab es aber auch. Marie Baertz und Anna Bonerz riefen im Vierer ihr Leistungsvermögen nicht ganz ab und wurden auf dem Par-72-Kurs mit zehn Schlägen über der Platzvorgabe zum EGW-Streichergebnis. „Da wäre so viel mehr drin gewesen. Marie war vielleicht noch vom Jetlag etwas müde. Sie ist erst am Dienstag aus Amerika zurückgekommen“, sagte Baeck über die Luxemburgerin, die in Übersee studiert. Emma Lahaije und Lisa Steingrube hatten Probleme beim Putten und kamen mit 80 Schlägen durch. Mit 77 Schlägen, dem viertbesten Vierer, retteten Nahtz/Baeck jedoch den Sieg.

Vor den Vierern gab es eine Umstellung, die nicht ganz ungeplant daherkam. Denn Debütantin Gao Xin Yuan, die von allen nur Mila genannt wird, setzte hier aus. „Ich habe es so geplant, weil Mila ihren ersten Einsatz hatte. Ich dachte, dass sie eine kleine Auszeit braucht“, erläuterte Baeck. Der Neuzugang kam mit 97 Schlägen (25 über Par) auf der Golfanlage nahe der Mainmetropole an. „Mila ist ganz froh, wenn sie im Vierer nicht spielen muss“, sagte die EGW-Kapitänin schon während des ersten Spieltags.

73er-Runde von Lahaije

In den Einzeln erspielten sich die EGW-Damen den entscheidenden Vorsprung. „Es ist schon überraschend, dass Neuhof nur auf dem dritten Rang liegt“, sagte Baeck nach Abschluss der Einzelrunde. Emma Lahaije erzielte zusammen mit Ronja Elfner vom Mainzer Golfclub mit 73 Schlägen das Spitzenergebnis. Weil auch Anna Bonerz mit 74 Schlägen und Inga Nahtz (76) hervorragende Ergebnisse spielten, enteilten die Südwestpfälzerinnen der Konkurrenz. Mit jeweils 77 Schlägen spielten auch die beiden Luxemburgerinnen Marie Baertz und Lisa Steingrube starke Ergebnisse.

In den Vierern wurde es noch mal knapp, weil beim EGW das Top-Ergebnis fehlte. Am Ende lagen die Top drei des Feldes eng beisammen, was einen spannenden Saisonverlauf verspricht. Der EGW hatte insgesamt 30 Schläge über Par, der Marienburger GC war drei, Favorit GC Neuhof sieben Schläge hinter dem Team aus Rieschweiler-Mühlbach. Deutlich distanziert wurden Aufsteiger Aachen GC (70) und der Mainzer GC (72).