Die Musical-AG an der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn in Homburg-Erbach präsentiert am Dienstag, 18. Juli, 19 Uhr, im Erbacher Thomas-Morus-Haus, Schlebuschstraße 17, ihre Musikrevue „Little Hollywood“. Geboten wird eine getanzte und gesungene Reise durch die Welt der Filmmusik. Aufgeführt werden Songs aus „Titanic“, „Mamma Mia“, „The Greatest Showman“, „The Rocky Horror Picture Show“, „König der Löwen“ und weiteren Filmen. Der Eintritt ist frei; Spenden für die musikalische Arbeit der Schule werden gerne angenommen.