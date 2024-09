Am Montag, 9. September, macht der Südwestdeutsche Rundfunk ( SWR) mit seinem „SWR1-Hitparadentruck“ von 15 bis 19 Uhr auf dem Alexanderplatz Station. Im Vorfeld der alljährlichen Radiohitparade, in der es um die 1000 beliebtesten Pop- und Rocksongs der vergangenen Jahrzehnte geht, senden die Moderatoren Veit Berthold und Torsten Buschmann live aus dem Truck. Gäste im Studio sind Speerwerferin Christin Hussong, Rosenkönigin Dilara und der Musiker Dirk „Nelly“ Brill, der zum Abschluss ab 19 Uhr auf dem Alexanderplatz ein etwa einstündiges Konzert gibt. Besucher können am Truck an einer Stadtwette teilnehmen und ihre Stimme für die Hitparade abgeben, die vom 23. bis 27. September im Radio gesendet wird. In den vergangenen Jahren rangelten sich regelmäßig „Bohemian Rhapsody“ von Queen, „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin und das Simon-and-Garfunkel-Cover „Sound of Silence“ der Band Disturbed um den Spitzenplatz der Top 1000.