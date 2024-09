Nicht nur die Verbindung von Automobil- und Motorradsport macht das Historische Flugplatzrennen in Zweibrücken so einzigartig. Doch bevor es dort rund geht, stattet der Motorsport am Freitagnachmittag der Innenstadt einen Besuch ab.

Beeindruckend sind die Motorengeräusche, die aus der Ferne zu hören sind und immer lauter werden, als das Teilnehmerfeld vom Flughafen in Richtung Innenstadt fährt. Erst sind sie nur undeutlich wahrnehmbar, dann werden sie immer lauter, bis sich die Rennfahrer und ihre Schätze im „Formationsflug“ auf den Plätzen verteilen. Was für ein Spektakel!

Auf dem Flugplatz ging es am Wochenende rund: Mehr als 200 Fahrer – hier der Zweibrücker Wolfgang Göritz in seinem Formel Master – bedeuteten beim historischen Rennen ein Rekord-Teilnehmerfeld. Foto: thof Günter Becker aus Neustadt war mit seinem Formel-3-Reynard nach Zweibrücken gekommen. Foto: thof Im Fahrerlager war auch ein rennbereites Goggomobil zu finden. Foto: thof Zahlreiche Besucher drehten mit ihren Handys Erinnerungsvideos oder fotografierten. Foto: thof „Rennpappe“: So wurden Trabbis im Motorsport genannt. Foto: thof Das Feld der Formel-Fahrzeuge geht auf die Strecke. Foto: thof Foto 1 von 6

Dieses hat wohl Lust darauf gemacht, die Fahrzeuge am Wochenende auf dem Rundkurs in Aktion zu erleben. Denn schon am Samstagmorgen freuen sich die rührigen Veranstalter über rund 300 Besucher, die Lust auf mehr als nur kostenlose Motorsportunterhaltung in der Innenstadt haben. Und ihnen wird auf dem Flugplatz einiges geboten –