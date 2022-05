Michael Schubert ist neuer Vorsitzender des Historischen Vereins Zweibrücken.

Der 62-jährige Vorsitzende Richter am Landgericht wurde bei der Mitgliederversammlung Mitte Mai einstimmig gewählt. Seine Stellvertreterin ist Charlotte Glück, Leiterin des Stadtmuseums. Der bisherige Vorsitzende, Max Krumbach, war nicht mehr zur Wahl angetreten. Er hoffe auf eine Verjüngung und Verkleinerung des Vorstands, sagte Krumbach. In seinem Tätigkeitsbericht kündigte er die Aufstellung einer Tafel am Hilgardplatz an, zur Erinnerung an das Ebert-Erzberger-Rathenau-Denkmal, das 1933 nach der Machtergreifung der NSDAP geschleift wurde.

Für den Katalog zur Ausstellung „Zweibrücken, 14. März 1945: ,Heute gilt es uns!’“ haben Donald Payne und Miriam Krumbach eine englische Übersetzung erstellt. Im vergangenen Jahr wurde außerdem die Homepage historischer-verein-zweibruecken.de auf Vordermann gebracht.

Neben den Vorsitzenden Michael Schubert und Charlotte Glück wurden Schatzmeisterin Regine Pfaff und Schriftführer Heiko Wunderberg gewählt. Den Vorstand ergänzen die Leiterin der Bibliotheca Bipontina, Rebecca Anna, und drei Beisitzer. Gewählt wurden Bernhard Bonkhoff, Barbara Danner-Schmidt und Wolfgang Staedtler.