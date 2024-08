Schon jetzt gibt es fürs neue Rimschweiler Baugebiet rund 60 Bewerber, die einen der 13 Bauplätze ergattern wollen. Läuft alles nach Plan, sollen ab Oktober die ersten Häuser gebaut werden können.

Wie viel die Grundstücke im Baugebiet Hirtengarten kosten, soll laut Rimschweilers Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann spätestens im September bekanntgemacht werden. Derzeit sieht alles danach aus, als müssten die künftigen Häuslebauer per Losentscheid ermittelt werden: Auf 13 Bauplätze kommen Stand heute knapp 60 Bewerber. Eine Bevorzugung beispielsweise von jungen Familien oder bereits im Vorort lebenden Interessenten wird es laut dem Ortsvorsteher nicht geben. „Da haben wir uns dagegen ausgesprochen. Wir wollen, dass dort alles durchmischt ist“, sagt Fuhrmann vor der Ortsbeiratssitzung am Dienstag, 27. August (18.30 Uhr, Gemeindehaus), im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde Mitte Juli mit der Erschließung des Baugebiets begonnen. Wenn das Wetter es zulasse, sollten die Arbeiten noch vor Weihnachten beendet sein. Danach könnten die Grundstücke an die Käufer übergeben werden.

In der Ortsbeiratssitzung werden auch die neuesten Messergebnisse der Tempotafel mitgeteilt. Bislang hing das Gerät am Fahrbahnteiler am Ortseingang aus Richtung Zweibrücken; mittlerweile wurde die Tafel in Höhe der Feuerwehr an einem Laternenpfahl angebracht. Die Idee, wie die Mittelbacher bei der Stadt einen festen Blitzer für die Ortsdurchfahrt zu beantragen, hält Fuhrmann zwar für nicht schlecht. „Das ist aber immer eine Kostenfrage. Ob sich die Investition lohnt, sehe ich skeptisch.“