Unbekannte haben am Montag die Heckscheibe eines weißen Renault Twingo eingeschlagen. Das Auto war zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr in der Texasstraße abgestellt. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von rund 800 Euro; Gegenstände wurden nicht entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden: per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06332 9760.