„Wenn alles klappt, das Wetter gut ist und die Gäste glücklich sind – dann geht’s mir auch gut.“ Das sagt Katrin Stegner, die zum ersten Mal das Zweibrücker Stadtfest organisiert. Nicht ganz alleine, aber federführend.

Ein bisschen nervös sei sie schon, aber auch sehr zuversichtlich, sagt die 28-Jährige, die beim Kultur- und Verkehrsamt arbeitet. Ihr Chef ist Amtsleiter Thilo Huble, und zusammen besuchten die beiden am Montag unsere Sommerredaktion. Dabei erzählten sie, wie das so ist hinter den Kulissen des Stadtfests, was im Vorfeld alles läuft, abzuklären ist, in die Wege geleitet werden muss. Und das ist eine ganze Menge.

Das Stadtfest sei Neuland für sie, sagt Katrin Stegner. Sie habe zwar schon Erfahrungen bei städtische Veranstaltungen wie der Live-Musik-Reihe ZW On Air auf dem Herzogplatz oder beim Straßentheater-Spektakel gesammelt. „Aber das Stadtfest ist von der Dimension her noch mal eine ganz andere Hausnummer“, sagt die Organisatorin. Auf der Bühne hat sie bei Stadtfesten schon gestanden – als Zweibrücker Rosenkönigin, die sie von 2014 bis 2017 war. Jetzt muss sie schauen, dass auf und vor den Bühnen und an den Ständen alles rundläuft.

„Katrin macht das super, ich habe da gar keine Bedenken“, lobt Thilo Huble und wird auch gleich noch ein Kompliment los für Christine Brunner, Katrin Stegners Vorgängerin, die lange Jahre für die Organisation des Stadtfestes zuständig war: „Sie hat alle wichtigen Einzelheiten detailliert dokumentiert, die Aktenlage ist ganz hervorragend.“ Katrin Stegner bestätigt: „Das hilft mir sehr.“

Froh zeigten sich Stegner und Huble darüber, dass fast alle Bühnenpartner wieder mit im Boot sind. Nur auf dem Schlossplatz gebe es eine Änderung: Michael Blauth sei dort nicht mehr zu Gange, stattdessen gebe es eine Wein-Lounge, die ein ehemaliger Mitarbeiter Blauths betreibe. Die Bühnenpartner, etwa Karlsberg am Herzogplatz oder Bernhard Knerr an der Heilig-Kreuz-Kirche, seien für die Bands selbst zuständig, „sie stimmen ihr Programm aber mit uns ab“, so Stegner. „Wir wollen nicht, dass eine Band an drei Tagen an verschiedenen Plätzen spielt, wie das früher manchmal war“, ergänzt Huble.

Die Künstler für die Hauptbühne muss die Stadt selbst auswählen. Hier gab es eine Änderung gegenüber dem für 2020 geplanten Top-Act: Eigentlich hätte sonntagsabends Inka Bause kommen sollen, den Part übernimmt jetzt Takeo Ischi, der jodelnde Japaner. Auf den die junge Organisatorin sich mit am meisten freut beim Stadtfest, wie sie sagt. Wie das? Ist der nicht eher was für Rentner? Katrin Stegner lacht. Und beweist Fachkenntnis in Sachen Populärmusik. „Der hatte doch ein Comeback mit seinem Bibi-Hendl-Remix, das hören auch junge Leute gern.“ Außerdem habe er eine tolle Bühnenshow.

Huble kann es kaum erwarten, die Big Maggas wiederzusehen, die sich mittlerweile in der Kölner Faschingsszene etabliert haben. „Das ist einfach eine klasse Partyband, die reißen alle mit.“ Ansonsten wollen Huble und Stegner einfach nur die besondere Atmosphäre beim Zweibrücker Stadtfest genießen, die ganz und gar unverwechselbar sei. „Das Fest wurde in den vergangenen zwei Jahren sehr vermisst“, rechnen beide mit einer riesigen Resonanz und sehr vielen Besuchern.

Doch zuvor gibt es noch viel zu tun. Die ganzen Standbetreiber wollen betreut werden, wissen, wo genau ihr Stand hin soll, wie groß er sein darf, wie viel Abstand er zum nächsten Stand und zu Geschäften haben muss, wo der Strom herkommt, woher das Wasser, wie das mit dem Müll ist und so weiter und so fort. Katrin Stegner muss dabei sehr viel reden, beruhigen, erläutern, korrigieren, aber das macht sie gerne, wie sie sagt. „Ich habe gerne mit allen möglichen verschiedenen Leuten zu tun.“ Und: Die Konturen der Stände würden dieses Jahr eingezeichnet, so dass jeder sehen kann, wo was hinkommt.