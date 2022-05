Nicht gerade der größte Andrang herrschte am Montagmorgen im Zweibrücker Freibad an der Schließ, das an diesem Tag die Saison eröffnete. Rund 20 Besucher zählte die Kasse bis 13 Uhr bei 21 Grad Luft- und 25 Grad Wassertemperatur. Das Zweibrücker Freibad hat nicht wie andere Hallen- und Freibäder die Wassertemperatur aufgrund der hohen Gaspreise abgesenkt. „Es ist ein wenig frisch, und es sind für heute auch Unwetter gemeldet. Aber trotzdem hat die Stammkundschaft auf die Eröffnung hingefiebert und ist heute Morgen auch gekommen“, sagte der Fachangestellte für Bäderwesen, Fritz Malcher. Schwimmerin Hannah Gölzer hatte mit nur drei anderen Badegästen zusammen das Schwimmerbecken eine Weile für sich alleine.