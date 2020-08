Dass eine junge Frau ihre Handtasche im Auto zurückgelassen hat, nutzte am Freitag ein Unbekannter aus. Die 22-Jährige hatte ihr Auto, ein Renault Twingo, zwischen 7.30 Uhr und 8.40 Uhr in der Himmelsbergstraße abgestellt. Während sie die nahegelegene Berufsschule besuchte, schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür des Renaults ein. Die 22-Jährige hatte – von außen gut sichtbar – ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz abgelegt, teilte die Polizei mit. Der Unbekannte stahl den Geldbeutel aus der Handtasche, in dem sich rund 100 Euro Bargeld und mehrere Dokumente befanden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 800 Euro und bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.