Noch ist das ehemalige Evangelische Krankenhaus nicht an einen neuen Investor verkauft. Für die Himmelsberg-Fachklinik GmbH steht weiterhin die Zwangsversteigerung im Raum.

Dass das frühere Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken kurz vor dem Verkauf stehe, hatte der Düsseldorfer Immobilienmakler Stefan Reichert bereits Anfang März zur RHEINPFALZ gesagt. Doch seither hat sich zum angestrebten Verkauf der Klinik an einen neuen Investor noch nichts Neues ergeben. Auf Nachfrage sagte der Geschäftsführer von Reichert Immobilien Investment Düsseldorf, dass man dafür wohl noch einige Wochen brauche. Sein Büro, beauftragt mit dem Verkauf, bietet auch Mietflächen in dem Krankenhausgebäude an. Es heißt, der künftige Eigentümer wolle das Haus sanieren und dort weitere Fachärzte ansiedeln. Verkäuferin des Gebäudes ist die Firma Helexier; diese ist nicht zu verwechseln mit der vorläufig insolventen Himmelsberg-Fachklinik GmbH.

Für diese wiederum hat die Stadt Zweibrücken wegen unbezahlter Rechnungen die Zwangsversteigerung beantragt. Auf Anfrage sagte Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann, dass gegenüber der Stadt nach wie vor „keine Zahlungen erfolgt“ seien. Einen Termin für die Zwangsversteigerung gebe es aber noch nicht. Die Hauptamtsleiterin: „Derzeit läuft noch immer die Wertermittlung durch den Gutachterausschuss.“