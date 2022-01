Von Marco Wille

Ein Deckungsgraben, der aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, wurde Ende vergangenen Jahres bei den Sanierungsarbeiten der Freisportanlage an der Turnhalle der Hilgard-Grundschule in der Hofenfelsstraße entdeckt.Bei dem Deckungsgraben handelt es sich um ein unterirdisches Luftschutzbauwerk mit Ein- und Ausgängen, das Schutz vor Trümmern, Splittern und Gaseinwirkung bieten sollte. Die Denkmalbehörde und die Stadt Zweibrücken haben sich nach der Freilegung der Grundrisse im Untergrund darauf verständigt, das Zeitzeugnis zu erhalten und in die Kartographie aufzunehmen. Von dem Graben ist derzeit aber nichts mehr zu sehen. Er liegt unterm Asphalt des Spielfelds. Im Vergleich zur Planung erhöhten sich die Kosten um fast die Hälfte. Es sind Mehrkosten durch die Freilegung des Grabens entstanden, der Untergrund wurde auf Munitionsreste untersucht, der Ballfangzaun verändert und belastetes Erdreich ausgetauscht. Mehrkosten: 21.400 Euro. Die Freisportanlage verfügt nun über eine neue Weitsprunganlage, eine Rasenfläche und ein Spielfeld für Fußball, Volleyball und Badminton. Die Anlage wird von den Schülern der Grundschule genutzt.

Finanziert wurde die Sanierung zu 90 Prozent über das kommunale Investitionsprogramm 3.0. Die ursprünglichen Arbeiten hatte der Stadtrat im Mai 2021 zum Angebotspreis von knapp 270.000 Euro vergeben. Die Mehrkosten werden nicht gefördert, wie das Bauamt auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt.