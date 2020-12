Zu Fuß, nur mit einem Schlafanzug bekleidet, hat sich am frühen Freitagmorgen, 4. Dezember, eine 40-Jährige aus ihrem Haus im St. Ingberter Stadtteil Hassel entfernt. Wie die Polizei berichtet, wurde daraufhin eine großangelegte Suchaktion gestartet, die von etwa 5.30 bis 8.45 Uhr andauerte, ehe die Frau in einem Waldgebiet gefunden wurde. Die Hintergründe seien noch unklar. An der Suchaktion nahmen Polizeibeamte aus St. Ingbert, Homburg, Saarbrücken, Sulzbach und St. Wendel teil. Mit dabei waren die Diensthundestaffel der saarländischen Polizei, die DRK-Rettungshundestaffel und die Bundespolizei. Gefunden wurde die Vermisste letztendlich mithilfe einer Polizeidrohne. Die Frau war extrem unterkühlt und musste in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt werden. Lebensgefahr bestehe aber nicht.