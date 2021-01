Ab Mittwoch, 27. Januar, bietet die Stadt Zweibrücken in Kooperation mit dem DRK Zweibrücken täglich an wechselnden Orten die Möglichkeit an, sich bei der Anmeldung zu einem Impftermin unterstützen zu lassen. Von Montag bis Freitag werden bis zu vier Mitarbeiter von 14 bis 16 Uhr Senioren helfen, die entweder nicht die Möglichkeiten oder Schwierigkeiten bei der Anmeldung zur Impfung haben.

Montags sind die Helfer im Mehrgenerationenhaus, Maxstraße 7 (MGH), und im Quartiertreff Breitwiesenstraße, Tilsitstraße 62 (QTBW), dienstags im MGH und im Stadtteilbüro Canadasiedlung, Ontariostraße 29 (STBC), mittwochs im MGH und im QTBW, donnerstags im STBC und im QTBW, freitags dann im Stadtteilbüro Bubenhausen, Friedrich-Ebert-Straße 10 (Netto-Markt).

Wie die Stadt betont, werden im Rahmen dieses Angebots weder Termine im Impfzentrum vergeben, noch können Impfaufklärungsgespräche geführt werden. Es handele sich lediglich um ein Hilfeangebot bei der Anmeldung auf der Landesplattform.

Nicht mobile Senioren werden gebeten, sich wegen einer Impfung an den Hausarzt zu wenden. Es wird erwartet, dass mit der Verfügbarkeit neuer Impfstoffe auch Impfungen durch den Hausarzt möglich werden. Bis dahin kann nur in Impfzentren oder in Senioren- und Pflegeheimen geimpft werden.

