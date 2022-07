Sopranistin Hildegard Baum war mal Ärztin. Jetzt geht sie ihrer Leidenschaft nach und hat ein neues Projekt.

Es war schon fast am Ende, das Gespräch, das Hildegard Baum mit der RHEINPFALZ im Eiscafé La Perla führte. Aber das Ende bringt eine wichtige Erkenntnis für die Sängerin auf den Tisch. Als ihre Kinder kamen, gab sie ihre Karriere als Ärztin auf. „So war das damals“, sagt Hildegard Baum. Aber im Rückblick ist sie froh: „Man hat auch nicht bis Dienstschluss gearbeitet, sondern so lange, bis die Arbeit geschafft war.“ Das Familienleben falle dann oft hinten runter, sagt Baum. Deswegen ist sie zufrieden, wie es gelaufen ist. Denn die Zeit mit der Familie ist das wichtigste Gut.

Jetzt startet sie wieder mit ihrem Projekt, das ihr sehr am Herzen liegt: Sie gibt ihr Wissen, das sie zufällig vor Jahren bei einem funktionalen Stimmtrainer erworben hat, an andere Sänger weiter. Bei ihrem Wochenend-Workshop „Tuning your Voice“. Da geht’s von Freitag bis Sonntag (15. bis 17. Juli) um die Praxis beim Singen. Viele Gesangslehrer gehen, so Baum, rein an die Theorie ran. Sie sieht das anders: „Die Stimme ist wie ein Instrument“, sagt sie. Sie durchleuchtet mit den Workshop-Teilnehmern im Studio Canto, hinter dem Pfarrheim Heilig-Kreuz in Zweibrücken, den Hintergrund des Singens. „Wie geht das Singen leichter?“

Das Besondere: Sogar Sportgeräte kommen beim Workshop zum Einsatz: ein Pezziball oder eine Hantel. Was hat das mit Singen zu tun? Hildegard Baum macht’s vor. Sie formt einen imaginären, großen Ball und richtet sich auf. Durch das Aufrichten verstärkt man nicht nur seine Präsenz, sondern auch die Stimme: das Stimmvolumen wird kräftiger, das Gesangsspektrum größer. Kurz gesagt: die Körperlichkeit überträgt sich auf die Stimme.

Angefangen hat diese praktische Herangehensweise mit einem Ärgernis: „Meine Stimme wurde schon nach dem Warmsingen müde, und wurde heiser“, so Hildegard Baum. Durch Kniffs und Tricks kann man dem gegensteuern und die Stimme trainieren. Wer aber denkt, irgendwann kennt man alle Tricks und ist der perfekte Sänger, irrt. „Nein“, sagt die Künstlerin lachend. „Da gibt es nie Stillstand. Singen ist ein lebenslanger Weg.“ Man finde immer neue Sachen, an denen man arbeiten kann.

Sich in ihre Schüler reinzuversetzen und ihnen ihr Wissen zu vermitteln, sei für sie das größte Geschenk. „Das ist Selbstverwirklichung. Das heißt, man stellt was auf die Beine.“ Sogar einen Namen hat sie für die verschiedenen Techniken zum Stimmtraining: „Die Neurologie des Singens“, nennt sie es. Dort fließen auch ihre Erfahrungen als Ärztin mit ein. Wenn man bestimmte Dinge immer wieder trainiert – „so, wie ich den Körper beim Laufen trainiere“ –, wird man in ein paar Jahren „jede Richtung bedienen können“.

Hildegard Baum ist sehr froh, dass sie die Zeit für ihr Projekt hat. Das ist für viele nicht selbstverständlich. „Das Singen ist mein Leben“, sagt sie. Und es ist immer schön, sein Leben so gestalten zu können, dass es einem Spaß macht und was gibt. So wie bei Baum die Gesangsschüler: „Man gibt ihnen was, aber sie geben dir auch was zurück. Das ist wunderschön.“ Schön findet sie auch die Natur. „Ich habe die besten Ideen, wenn ich alleine durch den Wald laufe.“