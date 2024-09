Hörspiele und Hörbücher kann man jederzeit laufen lassen – auch parallel zu anderen Tätigkeiten. Ein beliebtes Medium sind auch Podcasts. Wie halten es die Zweibrücker damit?

„Ich selbst höre keine Hörspiele, aber mein Kind“, erzählt Agnieszka Jacukowicz. Meist laufen die Geschichten tagsüber, manchmal zum Einschlafen.

Agnieszka Jacukowicz Foto: Marco Wille

Dann ersetzen die Hörspiele die erzählte Gutenacht-Geschichte. Und was wird dann so angemacht? „Die drei ???“, sagt die Contwigerin. Sie selbst hört die spannenden Kinderkrimis manchmal sogar ziemlich gerne mit. „Die Geschichten beruhigen mein Kind. Sie helfen beim Einschlafen.“

Thorsten Kilb Foto: Marco Wille

Früher als Kind hat Thorsten Kilb liebend gerne den Hörspielen mit „Benjamin Blümchen“ und den „drei ???“ gelauscht. „Zum Einschlafen war das aber verboten. Denn dann hieß es, ich bleibe zu lange wach“ erinnert sich der Petersberger. Das Besondere an Hörspielen – gerade für Kinder – ist für ihn das Reinfinden in die Geschichten. „Hörspiele sind total kindgerecht erzählt. Eben, damit es für die Kinder einfach ist.“ Jetzt, als Erwachsener, sind Hörspiele für Kilb kein Thema mehr. Aus Zeitgründen.

Michael Belan Foto: Marco Wille

Auch Michael Belan hat im Kindesalter sehr gerne bei Hörspielen mitgefiebert. „Ausschließlich die drei ??? und die Spongebob-Folgen auf Kassette.“ Der Zweibrücker hat die einzelnen Episoden damals so oft angehört, dass er sie auswendig textsicher mitsprechen konnte. Gehört wurden die Hörspiele tagsüber. „Immer nach der Schule.“ Wenn es abends ans Einschlafen ging, blieb der Kassettenrekorder aus.

Markus Hilger-Klein Foto: Marco Wille

„Ich höre nur einen Podcast: ,Gemischtes Hack’ mit Tommi Schmitt und Felix Lobrecht“, sagt Markus Hilger-Klein. Warum gerade diesen Podcast? „Ich mag Felix Lobrecht als Comedian“, erzählt der Blieskasteler. Der Podcast läuft beim Autofahren, ansonsten hat Hilger-Klein keine Zeit für so etwas. Der Weg zur Arbeit dauert zwar nur 15 Minuten, aber Podcasts können ja jederzeit angehalten und später weitergehört werden. Seine Tochter schwört hingegen noch auf Hörspiele. „Bei ihr läuft Bibi Blocksberg zum Einschlafen.“

TKKG und fremde Stimmen

Tine Wachter Foto: Marco Wille

Tine Wachter leiht regelmäßig Hörspielen ihr Ohr. Und erzählt Erstaunliches. „Neulich habe ich TKKG gehört und damit meinen Hund trainiert“, weiß die Zweibrückerin zu berichten. Den Hund trainiert? Mit TKKG? „Früher hatte mein Hund immer gebellt, wenn er fremde Stimmen hörte“, schildert Wachter. Indem sie die Hörspiele laufen ließ, hat sie dem Tier antrainiert, dass es beim Stimmenhören nicht gleich anschlagen muss. „Jetzt kann ich auch supergut mit Lautsprecher telefonieren, und dem Hund ist das vollkommen egal.“ Die TKKG-Hörspiele sind für Tine Wachter eine Erinnerung an die Kindheit. „Mit Spotify oder Bookbeat kann man sowas ja nebenbei laufenlassen. Dann fällt einem auch die Hausarbeit leichter.“ Für die Zweibrückerin sind Hörspiele zudem etwas Kunsthistorisches. „TKKG kommt aus den Achtzigern. Wenn man die ganz alten Folgen hört, dann merkt man, wenn etwas nicht gut gealtert ist. Manches könnte man heute so nicht mehr veröffentlichen. Aber man weiß ja, dass die betreffende Folge nicht neu ist. Sie ist alt, sie ist Kult und kann so bleiben.“

Unterwegs beim Autofahren

Anne Detzler Foto: Marco Wille

Als Chefin der Zweibrücker Stadtbücherei hat Anne Detzler Zugriff auf zahlreiche Regale voller Hörspiele und Hörbücher. Tatsächlich nimmt sie sich regelmäßig ein paar CDs mit, um sie sich anzuhören; etwa beim Autofahren. „Wir haben ja eine große Auswahl.“ Die Ausleihe von Hörspielen in der Jugendbücherei – TKKG, drei ???, Bibi Blocksberg & Co. – läuft nach wie vor sehr gut. Das Besondere an Hörbüchern und Hörspielen ist für Detzler, dass diese Medien den Zuhörer in ihren Bann ziehen können. Zudem hätten Hörbücher den Vorteil, dass man sie auch im Hintergrund laufen lassen kann. „Beim Autofahren wirkt es sich entspannend auf die Fahrweise aus. Dann habe ich es auf einmal auch nicht mehr ganz so eilig.“