Fünf Seiten umfasst das jüngste Amtsblatt der Stadt Zweibrücken. Am Mittwoch wurde das Veröffentlichungsorgan für amtliche Bekanntmachungen ins Netz gestellt. Man findet dort die Tagesordnung der Jugendhilfeausschusssitzung am 8. März sowie eine Liste der Gräber, deren Belegungszeit 2022 abgelaufen ist. Lesen und als Online-Newsletter abonnieren kann man das Amtsblatt unter www.zweibruecken.de/amtsblatt. Gedruckte Exemplare kann man kostenlos an der Infotheke des Rathauses und im Bürgerbüro abholen.