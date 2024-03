Wie sieht der Busbahnhof nach seinem Umbau zum postmodernen Mobility Hub aus? Möglich, dass die Veränderungen kaum ins Auge fallen. Zumindest auf den ersten Blick.

„Jetzt kriegen wir vom Fachmann bestätigt, dass unser Stadtrat vor Jahren nicht die schlechteste Entscheidung getroffen hat, den ZOB so zu bauen, wie wir ihn heute kennen“, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Dienstagabend vor dem städtischen Bauausschuss. Dort hatte Philipp Herzog vom Aachener Planungsbüro Kaulen soeben ausführlich erklärt, was er und seine Kollegen sich für die Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs Zweibrücken (ZOB) ausgedacht haben. Dieser soll zum Knotenpunkt für die unterschiedlichsten Fortbewegungsformen gemacht werden, mit denen man heutzutage von A nach B gelangen kann. Zum Beispiel aus dem Bus aus- und in ein Taxi, Leihauto oder Mietfahrrad umzusteigen. Oder mit dem Fahrrad anzukommen, dieses vor Ort in einer Box wegzuschließen und per Bus die Reise fortzusetzen. Künftig soll der ZOB also keine reine Bushaltestelle mehr sein, sondern ein Mobilitätsknotenpunkt, was man neudeutsch als Mobility Hub bezeichnet. Und der nahe Hauptbahnhof werde bald an Bedeutung gewinnen, wenn Zweibrücken erst einmal per S-Bahn an den Homburger ICE- und Fernbahnhof angebunden ist.

Im Auftrag der Stadt haben die Aachener Ingenieure sieben Monate lang untersucht, wie man den ZOB für sein künftiges Aufgabenprofil fit machen könnte. Bei ihrer Arbeit, so der Planer Philipp Herzog, habe ihnen der zwischen Schloss-, Alexanderplatz und alter Kaufhalle verfügbare Platz enge Grenzen gesetzt. Daher habe man sich von mancher Ideallösung frühzeitig verabschieden müssen. Zum Beispiel von einer sägezahnartig schräg versetzten Parallel-Anordnung der einzelnen Bussteige, die ein ungehindertes An- und Abfahren der Omnibusse ermöglicht hätte, ohne dass diese sich gegenseitig beim Rangieren in die Quere kommen.

Ideen gibt’s auch für das Parkhaus

Geprüft habe man auch zahlreiche Anregungen und Vorschläge aus der Bevölkerung, wie sie tausendfach innerhalb von vier Wochen auf einer einschlägigen Internetseite vorgebracht wurden – oder während eines Bürgerworkshops am 10, Oktober 2023 im ehemaligen City-Outlet. Dabei sei auch eine unorthodoxe Ideenskizze des früheren Helmholtz-Lehrers Gerhard Kaiser mit bepflanzten trichterförmigen Stelzen zur Sprache gekommen. „Dieser Ansatz war wohl eher frei gedacht, sag’ ich mal“, sieht Herzog hier aber keine realistische Aussichten auf Verwirklichung.

Versucht wird, die links ans frühere City-Outlet grenzende Münzstraße in das Konzept einzubeziehen, um dort die Radfahrer und Fußgänger an den Mobility Hub anzubinden. Für dieses Straßenstück regt Herzog mehr Grün sowie Umbauten zur Verschönerung an. Das Parkhaus dort könnte Mitfahrerparkplätze, Abstellanlagen für Leihfahrräder sowie Standplätze für Carsharing-Autos aufnehmen.

Was unbedingt noch kommen muss, ist nach Herzogs Worten die überfällige Anbindung des Bahnhaltepunkts Rosengarten an das Busnetz und der „weitere multimobile Ausbau des Hauptbahnhofs“.

Das Platzangebot ist begrenzt

Was die künftige Ausgestaltung des ZOB betrifft, „so wird in der nächsten Zeit zu diskutieren sein, wie wir ihn begrünen, wie die Bedachung konzipiert wird oder wo Fahrradboxen hinkommen sollen“, sieht der Planer ansonsten aber kaum Möglichkeiten, den Busbahnhof wirklich radikal umzubauen. Drei von vier denkbaren Varianten einer Umgestaltung habe man angesichts des begrenzten Platzangebots fallen gelassen. Was bleibt, ist Philipp Herzogs Empfehlung, den ZOB behutsam zu verändern. Demnach sollen die Bussteige in der Mitte des Areals verbleiben. Man solle sie jedoch verlängern, damit dort statt der heutigen zehn künftig bis zu zwölf Omnibusse zeitgleich verkehren können. Die Planer raten, die bisherige Wendemöglichkeit abzuschaffen, aber das Queren in Höhe der Münzstraße zuzulassen. Herzog geht davon aus, dass auf diese Weise die heutige Anzahl von täglich 393 Busabfahrten gesteigert werden kann. Bislang seien dort zu Spitzenzeiten – etwa nach Schulschluss – höchstens 39 Abfahrten in der Stunde möglich.

Von einer Öffnung des Busbahnhofsgeländes für Fahrräder rät der Aachener Fachmann ab; Rad-Abstellboxen sähe er „im näheren Umfeld des ZOB“ gut platziert. Die Taxistände in der Lammstraße könnten voraussichtlich bleiben, wo sie sind.

Der Stadtrat feilt noch an den Details

„So ganz schlecht konzipiert wurde unser ZOB in der Vergangenheit also nicht. Jetzt müssen wir ihn halt modernisieren und an die neuen Erfordernisse anpassen“, kommentierte Oberbürgermeister Marold Wosnitza die Ausführungen des Planers. Der Bauausschuss wird Philipp Herzogs Vorschläge an die Stadtratsfraktionen weiterreichen. Diese haben damit ein Grundkonzept für den Mobility Hub an der Hand, an dessen Details sie noch ein Weilchen feilen können. Das weitere Vorgehen soll demnächst im Stadtrat beschlossen werden.

Hinweis auf einen Mobility Hub am Bahnhof Südkreuz in Berlin. Foto: Gerhard Müller

„Wenn ich mir anschaue, was uns heute hier so vorgestellt wurde, kann ich da eigentlich keine großen Neuerungen entdecken“, zeigte sich Thomas Eckerlein (CDU) im Bauausschuss skeptisch – unter demonstrativem Applaus von Dirk Schneider (Bürgernah). Die Kritik an den Aachener Planern, diese hätten sich allzu sehr auch mit unrealistischen Gestaltungsideen beschäftigt, wollte Walter Rimbrecht (SPD) nicht teilen: „Es ist doch richtig, dass man erst alle Alternativen prüft und Unmögliches dann ausschließt. So kann hinterher keiner bemängeln, dass diese oder jene Idee erst gar nicht erörtert worden ist.“

Für Norbert Pohlmann (Grüne) ist es „eine positive Entwicklung, wenn man jetzt herausfindet, dass man gar nicht so besonders viel zu verändern braucht“.

Pascal Dahler (CDU) hätte gern gewusst, was die Planer beim ZOB zum Thema Sicherheit und Videoüberwachung zu sagen haben. Marold Wosnitza erwiderte, dass er hier mit dem neuen Polizeipräsidenten der Westpfalz im Gespräch sei: Dieser habe zugesagt, dass er einen Beamten abstellen werde, der sich speziell um städtebauliche Fragen kümmern soll.