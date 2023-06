In den 30 Jahren ihres Bestehens hat sich die Kita in Mittelbach immer wieder neu erfunden. Grund genug für ein großes Fest am Samstag, 17. Juni.

Im August 1993 wurde der damalige Kindergarten Mittelbach in einem Neubau in der Breitensteinstraße eröffnet. Am Samstag feiert die heutige Kindertagesstätte Regenbogen ihren 30. Geburtstag.

Eng verbunden ist der Mittelbacher Kindergarten mit dem Namen Iris Thiery. Sie hat die Einrichtung ab der Eröffnung 1993 bis zum Ruhestand vor gut einem Jahr als Leiterin geführt. „Ehrliche Kinderaugen bereiten mir Freude. Das ist die Voraussetzung, in dem Beruf so lange arbeiten zu können“, sagte sie voriges Jahr. Nach wie vor stehen die Kinder und ihr Wohl im Vordergrund der Arbeit der heute 14 weiblichen und zwei männlichen Erzieher.

Die schönen Lage in der Natur

Doch vieles hat sich geändert seit dem Beginn. Hieß die Einrichtung anfangs noch schlicht „Städtischer Kindergarten Mittelbach“, der Kinder von drei bis sechs Jahren betreute, änderte sich das im Jahr 2007. Wie die kommissarische Leiterin Nadja Rasmus erzählt, kamen damals die ersten zehn Hortkinder dazu, 2010 dann Kinder ab zwei Jahren. Die Öffnungszeiten wurden erweitert auf die Zeit von 7 bis 17 Uhr, und auch der Name ist seither neu. Statt Kindergarten hieß die Einrichtung jetzt Kindertagesstätte Regenbogen Mittelbach. „Den Namen haben wir damals ausgesucht wegen der schönen Lage in der Natur“, erinnert sich Rasmus.

2013 wurde um- und angebaut. Heute kümmern sich 16 Erzieherinnen und Erzieher um 91 Kinder in fünf Gruppen. Davon sind 27 Hortkinder zwischen sechs und 14 Jahren sowie 64 Kindergartenkinder unter sechs Jahren. Sie kommen aus Mittelbach, Hengstbach, Wattweiler und vereinzelt auch aus nahen Stadtteilen wie etwa Ixheim. Das warme Mittagessen wird vom ASB geliefert, und die kleineren Kinder halten hier heute ihren Mittagsschlaf.

Viele Auszeichnungen

Als Iris Thiery im März 2022 in Ruhestand ging, folgte ihr Sabine Becker als Leiterin. Aus gesundheitlichen Gründen hat jetzt deren Stellvertreterin Nadja Rasmus kommissarisch die Leitung inne. Generell ist die Personalsituation nicht einfach. Krankheitsbedingt und durch die ein oder andere Schwangerschaft, aber auch wegen der Eröffnung des neuen Kindergartens in der Gabelsbergerstraße in der Zweibrücker Stadtmitte dreht sich das Personalkarussell der Erzieherinnen seit Monaten. „Zurzeit ist es bei uns gut geregelt. Wir haben eine Springerkraft, und die Kindergärten in Zweibrücken helfen sich gegenseitig mit Personal aus“, so Rasmus.

Die Kita Regenbogen ist mehrfach ausgezeichnet. Sie ist Heimat der „kleinen Forscher“ laut Bundesbildungsministerium, offizieller Schlaumäusekindergarten der Bildungsinitiative von Microsoft, den Eingang ziert die Felix-Plakette mit dem Schriftzug „Wir singen gern“ des Deutschen Chorverbandes. Von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege kam die Ernennung zum Max-Schrubbel-Kindergarten. Ein neues Erziehungs- und Bildungskonzept fördert die Persönlichkeit der Kinder, sagt Nadja Rasmus. Dazu haben etliche Erzieherinnen Sonderausbildungen in musikalischer Erziehung, Früh- und Hortpädagogik absolviert. Auch hier kommt die ehemalige Leiterin Iris Thiery wieder ins Spiel, die für die städtische Musikschule musikalische Früherziehung im Kindergarten anbietet. Und Lob findet Nadja Rasmus für den Förderverein und den Elternausschuss, die sich beide stark engagieren. Das ganze Jahr über mit Spenden, aber auch konkret diesen Samstag mit Helfern.

Das Jubiläumsfest am Samstag

Los geht das Fest um 11 Uhr mit der Begrüßung der Gäste, ehe ab 11.45 Uhr die Kinder das Musical vom „Regenbogenfisch“ aufführen. Es folgen das Mittagessen und musikalische Unterhaltung mit Volker Siener sowie ab 14 Uhr Aktionen für die Kinder: darunter Entchen-Angeln, Glitzertattoos, Dosenwerfen und weitere Spiele.