Unternehmen und private Teilnehmer, die im Vorfeld des 13. Zweibrücker Firmenlaufs ihre Startnummern kostenlos in den Briefkasten geliefert bekommen möchten, müssen sich bis zum Anmeldeschluss am 26. Juni hier über die Firmenlauf-Internetseite oder unter der E-Mail-Adresse firmenlauf-zw@web.de eingetragen haben. Der Firmenlauf startet am Mittwoch, 3. Juli, 18 Uhr, auf dem Schlossplatz. Wie Jörg Eschmann von der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ) erläutert, sind letzte An- und Ummeldungen noch am Veranstaltungstag ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz möglich. Zuletzt habe am Montag dieser Woche die Firma Kubota ihre Mitwirkung mit 86 Läufern angemeldet. Die Veranstalter peilen die Anzahl von rund 1100 Teilnehmern an; das Startgeld beträgt acht Euro pro erwachsenem Läufer und sechs Euro für unter 18-Jährige.