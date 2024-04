Informatik und Systemtechnik – laaangweilig? Von wegen! Die Hochschule zeigt am Samstag, was sich mit Bier, Hotdogs und Modelleisenbahnen so alles anstellen lässt.

In welch überraschende und unbekannte Welten ein Studium der Betriebswirtschaft (BW) oder der Informatik/Mikrosystemtechnik (IMST) führen kann, erfährt man am Samstag, 20. April, beim Tag des offenen Campus am Hochschulstandort Zweibrücken vom 10 bis 15 Uhr. Dort kann man aber auch einfach so seinen Spaß haben. Hier steht das ausführliche Programm.

Dass Wissenschaft nicht immer todernst sein muss, lässt sich zum Beispiel daran ermessen, dass die Besucher in Zweibrücken sich am Samstag Hotdogs kostenlos zusammenstellen können. Auf Wunsch auch als Veggie-Version. Im Raum A124 zeigt die Hochschule, wie sich der Zubereitungsprozess verbessern lässt. Und dass die beliebte Star-Trek-Vorlesung nicht nur zur Weihnachtszeit ein Renner ist, beweist der Dozent Hubert Zitt ab 11 Uhr im großen Hörsaal Audimax (Gebäude B) in einem populärwissenschaftlichen Vortrag über Zeitreisen und interstellare Flüge.

Bier-Challenge und Schmetterlinge im Darm

Wer seine DNA betrachten möchte, kann dies beim offenen Campus tun: Mit einfachen Mitteln wird die DNA aus der eigenen Spucke isoliert.

Die in R2D2-Optik bemalte Sternwarte lädt durchgehend zur Beobachtung der Sonne sowie zu wechselnden Vorträgen ein. Ebenfalls durchgehend darf man sich in der Campus-Bibliothek (Gebäude O) umschauen.

Bei einer „bunten Reise durch die neurale Welt des Darms“ im Raum G111 wird im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr anschaulich erklärt, wie Millionen Nervenzellen die berühmten Schmetterlinge im Bauch erzeugen.

Schmeckt Bier besser, wenn man vorab weiß, um welche Marke es sich handelt? Dieser Frage widmet sich eine Bier-Challenge mit Blind- und offenen Geschmackstests im Audimax.

Mehrmals am Samstag beginnen Führungen durch die Bio-, Informatik- und Nano-Labore.

Einblick ins ungeöffnete Ü-Ei

Wer wissen möchte, wie heutzutage Verkehrsampeln über Netzwerke gesteuert werden, kann sich beim Studiengang Angewandte Informatik (0 235) schlau machen.

Virtuelle Realität und dreidimensionales Scannen sind das Thema im Computergrafik-Labor (G207).

Im radiologischen Bildverarbeitungslabor (Raum O230) darf man per Ultraschall unter anderem erkunden, welche Überraschung sich in einem ungeöffneten Ü-Ei verbirgt.

Das Studienfach Technische Informatik steuert im Raum O235 eine Modelleisenbahnanlage mit digitalen Standard-Logikbausteinen.

Von 11.30 bis 12.30 Uhr wird im Raum L146 gezeigt, wie ein Rasterelektronenmikroskop arbeitet.

Studienberatung aus erster Hand

In der Aula (Gebäude A) bieten Studierende ausführliche Beratung zu den Fachbereichen IMST, BW und Applied Life Sciences (Campus Pirmasens) an, zu Hochschulgremien wie Asta und Fachschaften, zu Studierendensekretariat und Prüfungsamt, Bafög, zu den Referaten Internationalisierung und Sprachen, Forschung und Projektkoordination sowie Wirtschaft und Transfer sowie zur Alumni-Lounge für ehemalige Studenten.

Am Samstag gibt es noch viele weitere Angebote, und die Gäste können an einem Gewinnspiel teilnehmen.